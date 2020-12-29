Levante - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Levante - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:49
Levante - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Levante - Real Betis maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Levante - Real Betis maçıdır. Peki Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEVANTE - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Levante - Real Betis maçı 29 Aralık Salı günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.

LEVANTE - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Levante - Real Betis maçını Spor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

LEVANTE - REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ciutat de València Stadyumu, Valencia'da oynanacak.

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