Levante - Real Betis İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:49
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Levante - Real Betis maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Levante - Real Betis maçıdır. Peki Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LEVANTE - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Levante - Real Betis maçı 29 Aralık Salı günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.
LEVANTE - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Levante - Real Betis maçını Spor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
LEVANTE - REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ciutat de València Stadyumu, Valencia'da oynanacak.