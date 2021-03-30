Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşan Letonya'da 65. dakikada Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşan Letonya'da 65. dakikada Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Letonya'da 65. dakikada yaşanan oyuncu değişikliği dikkat çekti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Janis Ikaunieks, 65. dakikada kenara gelirken, oyuna abisi Davis Ikaunieks dahil oldu. 7 Ocak 1994 doğumlu büyük kardeş Davis Ikaunieks, Letonya'nın Liepaja takımında forma giyerken, 16 Şubat 1995 doğumlu küçük kardeş Janis Ikaunieks ise Finlandiya'nin Kuopion takımında oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı