Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi!
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Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşan Letonya'da 65. dakikada Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi.

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Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşan Letonya'da 65. dakikada Davis Ikaunieks, kardeşinin yerine oyuna girdi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Letonya'da 65. dakikada yaşanan oyuncu değişikliği dikkat çekti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Janis Ikaunieks, 65. dakikada kenara gelirken, oyuna abisi Davis Ikaunieks dahil oldu. 7 Ocak 1994 doğumlu büyük kardeş Davis Ikaunieks, Letonya'nın Liepaja takımında forma giyerken, 16 Şubat 1995 doğumlu küçük kardeş Janis Ikaunieks ise Finlandiya'nin Kuopion takımında oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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