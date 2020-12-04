10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı
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10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

04.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:11
10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda İngiliz temsilcisi Leicester City, Eski Fenerbahçeli Allahyar'ın golü ile Ukrayna ekibi Zorya Luhansk takımına 1-0 mağlup oldu. Leicester City'de 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü, karşılaşmada yeniden sakatlandı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Leicester City, deplasmanda Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Ukrayna temsilcisi rakibini, 84. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

17 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

Leicester City'de maça A Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11'de başladı. Sakatlığını atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar, 17. dakikada yeniden sakatlandı ve yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

Gruptan çıkmayı garantileyen Leicester, bu beraberliğin ardından 10 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya Luhansk puanını 6 yapsa bile gruptan çıkma şansını sürdüremedi.

10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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