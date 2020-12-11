Leeds United - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Leeds United - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

11.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:19
Leeds United - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Leeds United - West Ham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Leeds United - West Ham maçıdır. Peki Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEEDS UNİTED - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leeds United - West Ham maçı 11 Aralık Cuma günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

LEEDS UNİTED - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leeds United - West Ham maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73kanallarında da verilecek.

LEEDS UNİTED - WEST HAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elland Road Stadyumu, Leeds'da oynanacak.

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