Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:51
Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Leeds United - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Leeds United - Newcastle maçıdır. Peki Leeds United - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leeds United - Newcastle maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leeds United - Newcastle maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elland Road Stadyumu, Leeds'da oynanacak.

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