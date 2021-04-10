Leeds United'dan müthiş zafer! 10 kişi, Manchester City'i devirdiler
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Leeds United'dan müthiş zafer! 10 kişi, Manchester City'i devirdiler

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Leeds United'dan müthiş zafer! 10 kişi, Manchester City'i devirdiler

Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United, deplasmanda Manchester City'i 10 kişiyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın istatistikleri ise maça damga vurdu. City'nin 29 şutuna karşılık yalnızca 2 şut atabilen Leeds, 3 puanla sahadan ayrıldı.

Premier Lig'de Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, Pep'in Manchester City'sine karşı 10 kişiyle müthiş bir zafere imza attı.

10 KİŞİYLE GELEN ZAFER

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Leeds United, 42. dakikada Stuart Dallas'ın golüyle öne geçerken, 45'te Liam Cooper gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Beraberlik arayan Manchester City, eksik rakibine karşı skora dengeyi 76'da Ferran Torres ile getirdi. 90+1'de Stuart Dallas bir daha sahne aldı ve Leeds United'a zaferi getirdi.

Leeds United'dan müthiş zafer! 10 kişi, Manchester City'i devirdiler

SERİ 4 MAÇA YÜKSELDİ

Karşılaşmada sadece 2 şut çeken ve ikisi de isabetli olan Leeds United, bu şutlarda golü bularak çılgın bir istatistiğe imza attı. Alınansonucun ardından Manchester City 74 puanda kalırken 3 hafta sonra mağlup oldu. Leeds United ise 45 puana çıktı ve yenilmezlik serisini de 4 maça yükseltti.

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