Lecce, Burak Yılmaz'ı almak için İstanbul'a geldi

Menajer Özkan Doğan, Lecce CEO'su Mauro Meluso'nun teklifini kulübe iletirken, Beşiktaş Yönetimi ile toplantı yapıldı.

İtalya'nın Lecce Kulübü, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor. Serie A ekibi yöneticilerinin bu transferin gerçekleşmesinde en büyük kozları menajer Özkan Doğan.

LECCE YÖNETİCİLERİ BEŞİKTAŞ KULÜP BİNASINDA

Daha önce İtalya'dan Sneijder'i, Mario Gomez'i ve Eto'yu getirdigi için İtalya'da güçlü bağlantıları bulunan ve bu konuda güven duyulan isimlerin başında gelen Özkan Doğan, Lecce yöneticileri ile Beşiktaş kulüp binası girişinde görüntülendi.

Lecce Yönetimi Burak için İstanbul'a gelirken Beşiktaş ile görüşüp tekliflerini iletti. Özkan Doğan ve Lecce CEO'su Mauro Meluso ile Alessandro Alberti Beşiktaş Yönetimi'ne Burak konusunda ırsarlı olduklarını belirtip resmi tekliflerini sunarken, golcü futbolcuya da 34 yaşında olmasına rağmen 3 yıllık mukavele teklifi yapılacak.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR AMA 34 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYA 3 YILLIK TEKLİF CEZBEDİYOR

Lecce, 2,5 milyon euro net maaş teklif etmeye hazırlanırken Beşiktaş Kulübü golcü ismi bırakmak istemiyor. Ancak edinilen bilgilere göre Burak'ın kulüpten alacakları da bulunuyor. İlerleyen yaşında 3 yıllık garanti teklif almak milli futbolcunun bu transfere sıcak bakmasına sebep oluyor.

BEŞİKTAŞ'A 1,5 MİLYON EURO

Lecce'nin Beşiktaş'a önerdiği bonservis bedeli ise 1,5 milyon euro. İstanbul'da yapılan görüşmede İtalyanlar Burak'tan asla vazgeçmeyeceklerini bildirirken bir kaç gün içinde bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: DHA