LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu

Dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James, ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokrat Parti adayı Joe Biden oldu. Seçimi kazanan Biden, Donald Trump'ın dört yıllık başkanlığına son verdi. Trump ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sonuç sonrası çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan James, kendisinin Andre Iguodala'ya yaptığı bir bloğun fotoğrafını kullandı. Yıldız basketbolcu, kendi yüzünün yerine Biden'i, Iguodala yüzüne ise Trump'ı yerleştirdi.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

James'in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı ve 1 milyondan fazla beğeni aldı. Uzun süre unutulmayacak olan o bloktan James, maçın son anlarında kendi potasına 28 metre uzaktan gelip rakibinin sayısına izin vermemişti.

Tecrübeli basketbolcu bir diğer paylaşımında ise Cleveland'da oynadığı dönemde kazandığı şampiyonluğun ardından puro içtiği anı takipçilerine aktardı.

"DEĞİŞİM İSTİYORUZ"

James, 2016 seçimlerinden ırkçı politikaları nedeniyle Trump'ın seçilmemesi gerektiğini söylemiş, 2020'deki seçimler öncesinde de "Umarım herkes, ırk ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, tarafları ne olursa olsun, ülkemizin zirvesinde hangi liderliğe sahip olduğumuzu görüyor ve Kasım ayının yaklaştığını anlıyordur. Bizim için büyük bir an. Amerikalılar değişim istiyoruz, bunu yapma fırsatımız var" ifadelerini kullanmıştı.