Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı
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Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı

05.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:51

Lazio formasıyla bu sezon 6. maçına çıkan ve henüz golle tanışamayan Vedat Muriç, sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç, henüz kendisini gösteremedi. Üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 6 maça çıkan Kosovalı golcü, gol atmayı başaramadı.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Zenit maçının 60. dakikadasında Vedat'ın yerine oyuna giren Caicedo, takımına beraberliği getiren golü kaydeden isim oldu. 26 yaşındaki futbolcunun bu performansı, İtalyan basınının ve Laziolu taraftarların tepkisini topladı.

MERCATO: VARLIK GÖSTEREMEDİ

Calcio Mercato, 10 üzerinden 5.5 puan verdiği Muriç için şu yorumu yaptı: "Torino maçında iyi oynayan Kosovalı iyi bir oyun ortaya koymuştu. Fakat dün gece birkaç pozisyonda varlık gösterdi. Bir kez sol ayağıyla şut çekti, bir kez kafasıyla... Ama hiçbiri tehlike yaratamadı. Yerine giren Caicedo ise golü atarak Lazio'nun kader adamı oldu."

Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı

"HALA YÜZDE YÜZÜNÜ GÖSTEREMEDİ"

Goal Italia ise 5 puan verdiği Kosovalı golcü için, "Hala yüzde yüzünü gösteremedi. Bazı kısımlarda etkili oldu ama tehlike yaratmanın yanına bile yaklaşamadı."

KOSOVA BASININDA DA HABER OLDU

Vedat'ın ülkesi olan Kosova'da faaliyet gösteren Gazeta Blic ise şunları yazdı: "60 dakika sahada kaldığı maçta özveri gösterdi fakat Muriç herhangi bir iz bırakacak şey veya gol katkısında bulunamadı."

"VEDAT İÇİN HARCANAN PARAYI CORREA İÇİN KULLANABİLİRDİK"

Sezon başından beri Muriç'ten gol bekleyen Lazio taraftarlarının ise sabrı taştı. Sosyal medyada, Kosovalı golcüyle ilgili Lazio taraftarının attığı bazı tweet'lerden bazıları şunlar;

- Vedat Muriç sezon başından beri kaleye sadece bir şut çekebildi. Onun için harcanan parayı Correa'nın fiziği ve psikolojisi için kullanılabilirdik.

- Vedat Muriç tamamen bir para israfı. Inzaghi'nin onu gerçekten isteyip istemediğini çok merak ediyorum.

- Muriç için ne söyleyeyim. Hiçbir şeyini sevmiyorum, onun için tek bir güzel söz bulamıyorum. Sadece uzun boylu ama hava topu da kazanamıyor.

Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı
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