Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti

İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'nin torununun çocuğu Romano Benito Floriani Mussolini, Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio'nun 19 yaş altı takımına resmi imzayı attı.

Lazio genç takımının teknik direktörü Mauro Bianchessi, İtalyan medyasının Mussolini Jr. adını verdiği Romano'yla iki yıl boyunca çalıştığını ve şimdi çalışmasının meyvelerini topladığını söyledi. Bianchessi sözlerine, "İki yıl boyunca oynamadığında bile asla sızlanmayan alçakgönüllü bir çocuk. Onu sevdim. Henüz tecrübeli bir futbolcu değil ama umut vaat ediyor. Külfetli soyadı mı? Ebeveynleriyle hiç konuşmadım. Fakat önemli olan futbolcunun oynamayı hak edip hak etmediği. Başka bir şey değil" şeklinde devam etti.

"LAZİO İÇİN AĞIR BİR YÜK"

Mussolini Jr. siyasetle ilgilenmediğini söylese de Il Fatto Quotidiano adlı İtalyan gazetesinde "Mussolini adı, Lazio için ağır bir yük" ifadeleri yer aldı. Yazının devamında, Lazio'nun maçlarını oynadığı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda takımın taraftarlarıyla özdeşleşmiş "Curva Nord" adlı bölümün, faşist selamı ve ırkçı tezahüratlarla bilindiğine işaret edildi.