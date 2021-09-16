Lazio galibiyeti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey - Haberler Spor
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Lazio galibiyeti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Lazio galibiyeti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "3 puanla başlamak çok güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle Ali Sami Yen'de ilk defa beraber olduk ve galibiyetle başladık. Müthiş bir şey" dedi.

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar, TT Stadı'nda İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti.

"KENARLARI DAHA İYİ KULLANDIK"

"Rakibimizi iyi analiz ettik. Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Sürekli baskı yapan bir ekip. Kendi sahamıza kapanarak, Lazio'ya karşı pozisyon bulmak zor olduğu için önce baskıyla başladık, bekleyerek değil. Rakibi hataya zorladık zaman zaman. Direk gelmemelerini sağladık. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Ancak biz biraz kenarları daha iyi kullandık. Top rakipteyken zaman zaman 10 kişi, çok dar alanda ve mesafede, takım boyunu kısa tutarak rakibimize çok pozisyon vermedik.

"İLK HAFTAYA LİDER GİRMİŞ OLDUK"

Kendimiz oynayabildik. Kolay değil yılların Lazio'su karşısında bu genç çocuklar. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 3 puanla başlamak çok güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle Ali Sami Yen'de ilk defa beraber olduk ve galibiyetle başladık. Müthiş bir şey. Seyircinin bu oyuna katkısı çok önemli. Nitekim, ritme katkıda bulundular. Biz daha da iyi oynar hale geldik. Maçın sonuna doğru gerekli oyunu, oyuncuyu, skoru koruma hamlelerimiz doğru oldu. İlk haftaya lider girmiş olduk. Bu da sevindirici."

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Lazio galibiyeti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey - Haberler Spor
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