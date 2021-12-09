Lazio - Galatasaray maçı saat kaçta? 9 Aralık Perşembe Lazio - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 23:00 'da başlayacak .

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Temsilcimiz karşılaşmada puan alması halinde grubunu lider bitirecek ve direkt son 16 turuna yükselecek. Oldukça kritik öneme sahip bu maçta teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir tercihe imza atarak Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

LAZİO - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 23:00 'da başlayacak.

Galatasaray maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

LAZİO - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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