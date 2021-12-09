Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen temsilcimiz Galatasaray, E grubu son maçında İtalya ekibi Lazio ile karşılaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri, grubu lider olarak tamamlamak için mücadele edecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lazio - Galatasaray maçı öncesi, Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şifresiz mi, maçın hakemi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi E grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalya ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak.Avrupa'da yoluna devam eden sarı- kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı müsabakadan istediği sonucu alıp gruptan lider ayrılmayı amaçlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Lazio - Galatasaraymaçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN platformundan yayınlanacak

Lazio - Galatasaray maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

 Fatih Terim merak edilen sağlık durumunu canlı yayında açıklığa kavuşturdu: Ameliyat olabilirim

Fatih Terim merak edilen sağlık durumunu canlı yayında açıklığa kavuşturdu: Ameliyat olabilirim

 Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı

Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title