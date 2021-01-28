Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi
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Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi

28.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:12

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi, şeytanın bacağını Atalanta maçında kırdı ve İtalya'daki ilk golünü kaydetti. Lazio'nun mağlubiyetine rağmen Vedat'ın gösterdiği performans, İtalyan basınında geniş yer buldu.

İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, Atalanta ile karşı karşıya geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ise sonunda şeytanın bacağını kırdı. Kıran kırana geçen İtalya Kupası mücadelesinde toplam 5 gol kaydedildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Muriqi maçın 17. dakikasında güzel bir kafa golüyle İtalya'daki ilk golünü kaydetti. Geçen hafta Parma'ya attığı gol kaleciye çarptığı için resmi kayıtlarda Vedat'ın ismi geçmemişti.

Muriqi'nin golü ve iyi performansı galibiyete yetmedi ve Atalanta maçı 3-2 kazanıp yarı finale yükselen taraf oldu.

MANŞETLERİ SÜSLEMEYİ BAŞARDI

Maçın ardından İtalyan medyasında Muriqi'ye golü ve performansından dolayı övgüler yağdı. İşte o manşetlerden bazıları;

Calcionews24: Kosova devi Vedat Muriqi Lazio formasıyla ilk golünü attı. Ligin 2. yarısında güvenebilecek forvetler çerçevesinde Inzaghi için önemli bir gol.

OptaPaolo: Muriqi, Haziran 2020'de Fenerbahçe formasıyla Yeni Malatyaspor'a golünden sonra ilk kez Atalanta'ya gol attı. Korsan.

Muriqi'nin ilk golünü gazetenin ana sayfasından gösteren Corriere dello Sport: Henüz 5. dakikadada Muriqi takımını 1-0 öne geçirecekti fakat Atalantalı Djimsiti son anda ayağını koydu ve gol önledi. Fakat Kosavalı golcü Muriqi daha sonra güzel bir kafa golüyle kendisini affettirdi.

"KORSAN SONUNDA KARAYA ÇIKTI"

Sport Media Set ise Muriqi'ye 6.5 puan verirken şu yorum yapıldı; Lazzari'nin ortasına müthiş bir kafa vuruşu yapan Muriqi iyi bir performans gösterdi. Finalde daha fazlasına ihtiyaç vardı ama yorgunluk kendini hissettirdi.

Sport Periodicodaily: Korsan sonunda karaya çıktı. Zor bir dönemden çıkan Vedat Muriqi sonunda Lazio'da ilk golünü kaydetti.

Tutto Sport: Maça ilk 11 başlayan Muriqi, Lazio'da hücumları yöneten isim oldu. 17. dakikada da güzel bir kafa vuruşuyla Lazio'da ilk golüne kavuştu.

Calcio Mercato: Fiziğiyle Amerikan futbolundaymış gibi yükselen Vedat Muriqi, Lazio formasıyla ilk golünü attı.

Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi
Haber Yorumları (2)
BURAK: gelmiş geçmiş en bidon topçulardandır.
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ANALİZ: BİZİM BASIN MUHTEŞEM ÇALISIYOR GERCEKEN MUHTESEM , , BU ADAMIM ŞİŞİRİP ŞİŞİRİP SATTIRDIYA HELAL OLSUN, BANA BİR KISI BU ADAMIN GECEN SENE FENERDE NE YAPTIĞINI HANGİ MACI KURTARDIGINI SÖYLEYEBILIRMI , SADECE BİR ÖRNEK VERIN BAAN SADECE BİR, YERLEVE VURGUDUMUZ BEGENMEDIGIMZI JAGNE BİEL BU ADAMDAN KAT BE KAT İYİ YA
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