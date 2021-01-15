Lazio - AS Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları başlıyor. Peki Lazio - AS Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Lazio - AS Roma maçıdır. Peki Lazio - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LAZİO - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lazio - AS Roma maçı 15 Ocak Cuma günü saat 22:45 'de başlayacaktır.

LAZİO - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lazio - AS Roma maçını Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanalından izleyebilirsiniz.

LAZİO - AS ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu, Roma'da oynanacak.