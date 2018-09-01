Lazar Markovic Yeniden Anderlecht'te

Belçika temsilcisi Anderlecht, transferin son gününde Lazar Markovic'i yaklaşık 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Üç taraf da transferde anlaşırken, Anderlecht'in gerekli evrak işlerinin ardından transferi resmen duyurması bekleniyor.

Markovic, geçen sezonun ikinci yarısında da Belçika temsilcisinde kiralık olarak forma giymişti.

Markovic'i transfer Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alıyor. (Sporx)