Lassana Diarra'nın Uzaklardan Troyes Ağlarına Gönderdiği Gol Marsilya2nın 2015-16 Ligue1 sezonunda Troyes AC ile karşılaştığı maçta Fransız Lassana Diarra uzak mesafeden harika bir gol atıyor. Orange Velodrome'da ki maçı 6 gol atarak kazanan Marsilya'da gollerin sahibi Abdelaziz Barrada, Michy Batshuayi, Lucas Ocampos, Romain Alessandrini ve Lassana Diarra oldu.

Marsilya2nın 2015-16 Ligue1 sezonunda Troyes AC ile karşılaştığı maçta Fransız Lassana Diarra uzak mesafeden harika bir gol atıyor. Orange Velodrome'da ki maçı 6 gol atarak kazanan Marsilya'da gollerin sahibi Abdelaziz Barrada, Michy Batshuayi, Lucas Ocampos, Romain Alessandrini ve Lassana Diarra oldu. Kaynak: Dugout