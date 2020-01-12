Haberler » Spor » Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti - Spor

Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren ING All-Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando de Colo, canlı yayınında kadro tercihlerini yaptı.

12.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:13
Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren ING All-Star 2020'de takım kaptanları ve Nando , canlı yayınında kadro tercihlerini yaptı.

Sinan Erdem Salonu'nda yapılacak ING All-Star 2020'de Anadolu Efes'ten Shane Larkin, Kırmızı Takım ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo da Beyaz Takım'ın kaptanlığını yapacak.

De Colo ve Larkin'in yaptığı seçimlerle oluşan takım kadroları şu şekilde: Kırmızı Takım -Vasilije Micic, Sertaç Şanlı, Shaq McKissic, Zach Auguste, Archie Goodwin, Emanuel Terry, Yiğit Arslan, Metecan Birsen, Christopher Jones, Andrew Andrews, Berk UğurluBeyaz Takım -Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu, Amath M'Baye, Moustapha Fall, Jordon Crawford, Şehmes Hazer, Devin Williams, Robert Golden, Elmedin Kikanovic, Andrew Crawford, Doğuş Özdemiroğlu

All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğin de gerçekleşeceği ING All-Star 2020 organizasyonu, 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te start alacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler