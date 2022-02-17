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Lakers'ta Anthony Davis en az 2 hafta oynayamayacak

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Lakers'ta Anthony Davis en az 2 hafta oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın all-star pivotu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın all-star pivotu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Utah Jazz'ı 106-101 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Davis'in tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Davis'in durumunun, NBA All- Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Bu sezon diz sakatlığı nedeniyle de yaklaşık bir ay forma giyemeyen ABD'li pivot, çıktığı 37 maçta 23,1 sayı, 9,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Anthony Davis, Star, Spor, Haberler

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