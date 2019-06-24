Ladies Open'da şampiyon İpek Soylu



Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu 12'nci tekler zaferini elde etti.

23 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu finalde karşılaştığı Kanadalı 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov'u 6-7,7-6,6-3'lük setlerle mağlup ederek Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde kupaya uzandı. Sırasıyla Japon, Çek, Alman ve Norveçli rakiplerini eleyerek geldiği final mücadelesinde 3 saat 6 dakika boyunca ter döken Soylu oldukça çekişmeli geçen ilk iki set paylaşıldıktan sonra üçüncü seti 6-3 ile kazanmasını bildi. Portekiz'deki zaferi dışında bu sezon ikisi Mısır biri Tayland'da olmak üzere üç şampiyonluğu bulunan temsilcimiz bu galibiyetle profesyonal kariyerinin 12'nci tekler zaferine uzandı.



Kaynak: DHA