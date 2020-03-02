Labbadia kimdir? Bruno Labbadia kaç yaşında, nereli? Labbadia'nın başarıları ve kariyeri!

02.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:20

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın başarısızlıkları ve taraftarın Ersun Yanal'ı istememesi üzerine adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü teknik direktör Labbadia tekrardan gündeme geldi. Bruno Labbadia ile ilgili tüm merak edilenleri sizin için kaleme aldık.

BRUNO LABBADİA KİMDİR?

Bruno Labbadia doğum tarihi: 8 Şubat 1966

Bruno Labbadia kaç yaşında: 54 yaşında

Bruno Labbadia nereli: Almanya - Darmstadt

Bruno Labbadia boyu: 1,78m (5ft 10in)

BRUNO LABBADİA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Ünlü bir futbolculuk kariyerine sahip olan forvet oyuncusuLabbadia liglerde 328 maçta 103 gol kaydetmiştir. Almanya Milli Takımı oyuncusu da olan Bruno Labbadia döneminin en ünlü forvet oyuncuları arasında yer almaktaydı. Bundesliga ve Bundesliga 2'de toplamda 100'den fazla gol atan tek Alman oyuncu unvanına da sahip olmuştur. Teknik direktörlük kariyerinde oynattığı ofansif futbolla takdir kazanan Bruno Labbadia başarılı bir teknik direktörlük grafiği çizmiştir.

Bruno Labbadia

BRUNO LABBADİA FUTBOLCULUK KARİYERİ

1984-1987-SV Darmstadt 98

1987-1988-Hamburg

1988-1991-1. FC Kaiserslautern

1991-1994-FC Bayern München

1994-1995-1. FC Köln

1995-1998-SV Werder Bremen

1998-2001-DSC Arminia Bielefeld

2001-2003-Karlsruher SC

BRUNO LABBADİA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2003-2006-SV Darmstadt 98

2007-2008Greuther Fürth

2008-2009-Bayer 04 Leverkusen

2009-2010-Hamburg

2010-2013-VfB Stuttgart

2015-Hamburg