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La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin

La Liga yönetimi, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin transfer olmabilmesi için 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesi gerektiğini dile getirdi.

30.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:34

İspanya La Liga yönetimi, Lionel Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı.

İspanya basınında Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olduğu veya süresinin dolduğuna dair farklı iddialar gündeme geliyordu. La Liga, açıklamayla beraber tartışmaya son noktayı koydu. Yönetim, Arjantinli yıldızın transfer olabilmesi için 700 milyon euro ödemesi gerektiğini duyurdu.

İşte La Liga'nın açıklaması:

"Oyuncu Lionel Andres Messi'nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü.

Lionel Messi'nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi'nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır.

Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir."

La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Haber Yorumları (1)
PARA GÖZLER: utanın adam barcelonayı barcelona yapan isim yerinde olsam maça çıkar performans göstermezdim
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