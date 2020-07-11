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La liga'da durdurulamayan Real Madrid adım adım şampiyonluğa gidiyor

Koronavirüs arası sonrasında 8'de 8 yapan Real Madrid, şampiyonluğa koşuyor. Son olarak Alaves'i 2-0'la geçen lig lideri, bitime 3 hafta kala Barcelona ile 4 puanlık farkı korudu.

La liga'da durdurulamayan Real Madrid adım adım şampiyonluğa gidiyor
11.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:55

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Alaves'i sahasında 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini 11. dakikada penaltıdan Karim Benzema ve 50. dakikada Marco Asensio attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.

PANDEMİ ARASI REAL MADRID'E YARADI

Eflatun beyazlılar koronavirüs arası sonrasında oynadığı 8 maçın 8'ini de kazandı. Bu maçlarda toplam 15 gol atan Başkent ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

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