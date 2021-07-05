La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor

Lionel Messi ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. La Liga'da uygulanan finansal kriterlerden dolayı Arjantinli yıldıza yüklü bir sözleşme öneremeyen Katalan devinin, La Liga yönetiminden talep ettiği esneklik kabul görmedi. Bütçede yer açmaya çalışan Barcelona yönetimi çareyi futbolcularını göndermekte buldu. Şu ana kadar Trincao ve Mettheus Fernandes'le yolları ayıran Katalanlar, Junior ve Umtiti'yi de takımdan gönderecek.

La Liga'nın yürürlükte olan finansal kriterleri, Barcelona ile Messi arasındaki görüşmeleri durma noktasına getirdi. Katalan devi takımdaki oyuncuların bir kısmıyla yolları ayırarak kaynak yaratmaya çalışsa bile bu girişim Arjantinli yıldızı takımda tutmak için yeterli olmayabilir.

ESNEKLİK TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Barcelona takımda kalmaya ikna ettiği yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamak isterken La Liga'nın finansal kriterlerine takılmış ve imza ertelenmişti. Konuyla ilgili La Liga yönetimiyle görüşen Barcelona istediği yanıtı alamadı. Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, La Liga Başkanı Javier Tebas ile görüşerek finansal kriterlerde esneklik talep etti. Ancak Javier Tebas, Barcelona'ya herhangi bir esneklik tanınamayacağını kulübe iletti.

BİRÇOK FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Maaş bütçesini boşaltmaya çalışan Barça şu ana kadar Francisco Trincao'yu Wolverhampton'a kiralarken Mettheus Fernandes'in de sözleşmesini feshetti. Junior ile de kısa süre içinde yolları ayırmayı hedefleyen yönetim Samuel Umtiti'yle yolları ayırmaya çok yakın ancak bunlar yeterli olmayacak. Barcelona'nın Lionel Messi için daha büyük bir revizyona ihtiyacı olacak.