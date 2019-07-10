Kylian Mbappé ve PSG Takım Arkadaşları Fitness Çalışmasına Başladı
Paris Saint-Germain oyuncuları - Kylian Mbappé ve yeni imzalar Ander Herrera ve Pablo Sarabia dahil - sezon öncesi antrenmanın ikinci günü için rapor verdi. Kadro, spor direktörü Leonardo tarafından karşılanmadan önce fitness çalışmalarına katıldı.
Paris Saint-Germain oyuncuları - Kylian Mbappé ve yeni imzalar Ander Herrera ve Pablo Sarabia dahil - sezon öncesi antrenmanın ikinci günü için rapor verdi. Kadro, spor direktörü Leonardo tarafından karşılanmadan önce fitness çalışmalarına katıldı.
Kaynak: Dugout
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