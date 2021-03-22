Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe rekora doymuyor. Ligue 1'de PSG'nin Lyon'u deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmada 2 gole imza atan yıldız isim, ligde 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu. Mbappe geçtiğimiz haftalarda da Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en erken ulaşan futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Ligue 1'de PSG, deplasmanda Lyon'u 4-2 yendi. Attığı 2 golle maça damga vuran Mbappe, bir rekoru daha kırmayı başardı.

REKORA DOYMUYOR

Lyon'a 2 gol birden atan 22 yaşındaki Kylian Mbappe, Ligue 1'deki 100. golünü de atmış oldu. Mbappe, bu 100 golün 16'sını Monaco'da, 84'ünü ise PSG'de attı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona filelerini penaltıdan havalandıran Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin rekorunu da elinden almıştı. Fransız yıldız, 22 yıl 80 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin 25 gole en erken ulaşan futbolcusu olarak tarihe geçti. Messi bu rekoru kırdığında 22 yaş 286 günlüktü.