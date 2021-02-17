Kylian Mbappe, Barcelona'ya Camp Nou'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu

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Paris Saint Germain forması giyen 22 yaşındaki Kylian Mbappe, Barcelona karşısında yaptığı hat-trick ile adını bir kez daha futbol tarihine yazdırmayı başardı. Fransız yıldız, Barcelona'ya karşı Camp Nou'da hat-trick yapan tarihteki ikinci futbolcu oldu. Daha önce bunu, 1997 yılında Andriy Shevchenko başarmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı mücadelede Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.

Paris ekibine Camp Nou'da galibiyeti getiren golleri 32, 65 ve 85'de Kylian Mbappe, 70'de Kean kaydetti. Katalan ekibinin tek golü ise Lionel Messi'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Barcelona, Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde ilk kez üst üste iki iç saha maçı kaybetti.

KYLIAN MBAPPE İSTATİSTİKLERLE ALAY EDİYOR

PSG formasıyla 110 gole ulaşan Kylian Mbappe, Edinson Cavani (200) ve Zlatan Ibrahimovic'in (156) ardından Fransiz kulübü adına resmi maçlarda en fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Fransız yıldız ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Camp Nou'da Barcelona'ya karşı hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Andriy Shevchenko, 1997 yılında Dynamo Kiev formasıyla bunu başarmıştı.

HENÜZ DOĞMAMIŞTI

Öte yandan Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ağlarına bir maçta üç gol birden gönderen üçüncü futbolcu oldu. 24 yıl önce Andriy Shevchenko ve Faustino Asprilla, Barcelona'ya karşı hat-trick yapma başarısı göstermişlerdi.

22 yaşındaki yetenekli oyuncu, Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son bir oyuncudan bir maçta üç gol yediğinde henüz dünyaya gelmemişti.