KYK borçları siliniyor mu? KYK borç sorgulama - KYK burs başvurusu şartları

13.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:01

2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde 690 bin 270 öğrenciye öğrenim kredisi çıktı. Ancak kredi çıkan öğrencilerin neredeyse yarısı sözleşmeye imza atmadı. Taahhütname onaylayan öğrenci sayısı 332 bin 258 olarak belirlendi. Eğitim hayatları sonlanmadan borçlu olarak iş hayatına atılmayı bekleyen öğrenciler KYK borcu için gelecek müjdeyi bekliyor. KYK borç sorgulama...

KYK borç sorgulama ekranı için tıklayın...

2020 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere verilen aylık 500 liralık burs ve kredi tutarının Ocak 2020'den itibaren 550 lira olacağını açıkladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 150 bin öğrenci geri ödemesiz burs hakkı kazandı.Yapılan çalışmalarla bu sayının 300-350 bine çıkacağı ifade ediliyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının silinmesini bekleyen öğrenciler için yeni düzenleme kapıda. Planlanan yeni düzenlemenin ise şöyle olması bekleniyor: Borcunu ödeyemediği için hakkında kanuni işlem başlatılan 280 bin civarındaki kişi hakkında düzenlenen icra takibi kaldırılacak, borca uygulanan gecikme cezası ve faizleri silinecek. Borcun ana parası ise taksitlendirilecek.

Ödeyecek gücü olmayanlara, işe girene kadar erteleme hakkı verilecek. Bu süre içinde gecikme faizi işletilmeyecek. Ayrıca; önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geri ödemeli kredi uygulamasına son verilecek, ancak ihtiyacı olan öğrencilere geri ödemesiz verilen burs sayısı iki katına çıkarılacak.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

*Ön lisans öğrencileri,

*Lisans öğrencileri,

*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

*Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

*ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

*Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.