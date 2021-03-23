KVC Westerlo'da Tuur Dierckx, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı

KVC Westerlo'nun futbolcusu olan Dierckx'in devam eden davası sonucunda 1 ay hapis cezası aldığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun Aralık ayında, sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bir ev partisi düzenlediği ve geç saate kadar süren parti nedeniyle polis tarafından eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

3 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Savcının 3 ay hapis cezası istediği davada ise Dierckx, 1 ay hapis ve 700 euroluk para cezası aldı.