KVC Westerlo'da Tuur Dierckx, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı
Koronavirüs sebebiyle Belçika'da uygulanan sokağa çıkma yasağını düzenlediği ev partisiyle ihlal eden KVC Westerlo'nun futbolcusu Tuur Dierckx, hapis cezası aldı. Hakkında 3 ay hapis istenen Belçikalı futbolcunun sonuçlanan davasında, 1 ay hapis ve 700 euro para cezası verildi.
KVC Westerlo'nun futbolcusu olan Dierckx'in devam eden davası sonucunda 1 ay hapis cezası aldığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun Aralık ayında, sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bir ev partisi düzenlediği ve geç saate kadar süren parti nedeniyle polis tarafından eve operasyon düzenlendiği belirtildi.
3 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU
Savcının 3 ay hapis cezası istediği davada ise Dierckx, 1 ay hapis ve 700 euroluk para cezası aldı.