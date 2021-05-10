Kuzu kuzu gelmiyorlar! İstanbul'daki final için saatler süren toplantıdan çıkan sonuç olumlu değil

UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs 2021'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmek için bugün İngiliz Hükümet yetkilileri ve İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi. BBC'de yer alan habere göre; Avrupa futbolunun yönetim organı, en geç çarşamba günü İstanbul ve Wembley arasında seçim yapacak. Nihat Özdemir 2 gün önce, "Kuzu kuzu gelecekler" açıklaması yapmıştı.

UEFA, finali Istanbul'dan almak konusunda isteksiz ancak İngiliz hükümetinin ısrarcı tavrı nedeniyle kararsız kaldı. Lizbon'u da bir alternatif olarak görünen UEFA, son kararını en geç 48 saat için verecek ve açıklamasını yapacak.

WEMBLEY'DE SEYİRCİ SIKINTISI

UEFA'nın önündeki bir diğer engel de Türkiye, 25.000 seyirciye izin verirken, İngiltere ise Wembley'de en fazla 10.000 seyircinin olabileceğini iletti. UEFA, bu konuda bir muafiyet talep etti.

OYUNCULARA MUAFİYET YOK; KARANTİNA

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekecek. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı.

UEFA, bu durumun EUR02020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

TÜRKIYE'NİN HARCADIĞI PARA KARŞILANACAK

UEFA, ayrıca Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi için harcadığı paranın da İngiliz hükümeti tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.