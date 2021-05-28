Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı
İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Porto şehrine verilen Şampiyonlar Ligi finali için takımlarını desteklemeye giden Manchester City ve Chelsea taraftarları, Porto sokaklarını savaş alanına çevirdi. Kısıtlamalara rağmen sokaklara döken taraftarlar, alkol alıp birbirleriyle çatıştı. Olaya polisin müdahalesi sert oldu. Çok sayıda taraftarın yaralandığı belirtildi. Akşamüstünden sabahın ilk saatlerine kadar polisler ve holiganların çatışması devam etti.
Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi kan aktı. Portekiz polisi ve İngiliz taraftarlar arasında şiddetli çatışma çıktı. Kısıtlamalara aldırış etmeyip alkollü şekilde sokaklara dökülen City ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı. Polisin olaya müdahalesi ise sert oldu. Birçok taraftar yaralandı.
GEÇ SAATLERDE İKİNCİ OLAY
Bir taraftarın ağır yaralanması ve hastaneye götürülmesinin ardından olaylar duruldu. Ancak gece geç saatlerde hararet bir kez daha yükseldi. İkinci kargaşa, sabaha kadar sürdü. Ana caddelerde araçlar ilerleyemez hale geldi. Polisler, sabahın ilk ışıklarına kadar holiganları kovaladı, yakalananların sonu ise iyi olmadı.