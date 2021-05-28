Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı

İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Porto şehrine verilen Şampiyonlar Ligi finali için takımlarını desteklemeye giden Manchester City ve Chelsea taraftarları, Porto sokaklarını savaş alanına çevirdi. Kısıtlamalara rağmen sokaklara döken taraftarlar, alkol alıp birbirleriyle çatıştı. Olaya polisin müdahalesi sert oldu. Çok sayıda taraftarın yaralandığı belirtildi. Akşamüstünden sabahın ilk saatlerine kadar polisler ve holiganların çatışması devam etti.