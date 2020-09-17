Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

17.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları hattının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi. Otoyolun söz konusu kesimi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

BİSİKLET, TRAKTÖR VE İŞ MAKİNELERİ GİREMEYECEK

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak. Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak olarak belirlendi. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

TANITIM İÇİN İZİN ALINACAK

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri durumunda Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları trafiğe açılıyor

Kaynak: AA

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