Kuyumculardan Taksit Sayısının Artırılması Talebi

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, kredi kartıyla yapılan altın satışındaki taksit sayısının artırılmasını istediklerini söyledi.

Baransel, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, kredi kartıyla altın satışlarında 4 taksit yapma imkanının bulunduğunu anımsattı.

Taksit sayısının yükseltilmesiyle ilgili düzenleme beklediklerini ve bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Baransel, şöyle konuştu:

"Altın fiyatının çok yükselmesinden dolayı bizi tefecilikle suçladılar. Ankara'ya gittik, görüşmeler yaptık. 4 taksit verdiler bize. Ama taksit sayısı artarsa kuyumcuların işi hızlanacaktır. O dönem altın 100 liraydı, şimdi altın çok yükseldi. Düğün ve sünnet sezonu açıldı. Vatandaş taksitle altın almak istiyor. Altın satışında taksit sayısı artarsa bizim de satışımız artar, diğer esnafa hangi taksit oranı uygulanıyorsa biz de onu istiyoruz. Ankara ile görüşüyoruz, inşallah bu taksit sayısı artacak."

"5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler var"

Baransel, altın fiyatlarının artmasından dolayı piyasaya sokulmak istenen sahte altın miktarında da artış olduğuna dikkati çekerek vatandaşların güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını istedi.

Piyasaya sahte altın sunan kişilerin "dolandırıcılık" yerine "kalpazanlık" suçundan yargılanmasını arzuladıklarını ifade eden Baransel, "5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler var. İnsanlar bunlara kanmasın. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yapsın. Oda olarak vatandaşın yanındayız. Her zaman yardımcı olmaya hazırız. Sahte altın bütün ürünlerde ağırlık kazandı. Yalnızca çeyrek altında değil bileziklerde de var." diye konuştu.

"Patentli ürünlerde mağduriyet yaşıyoruz"

Baransel, altının dünyanın her yerinde o günkü fiyatlara göre alınıp satılan bir maden olduğunu aktararak, vatandaşların yurt dışından aldıkları ve daha sonra kendilerine sattıkları patentli ürünlerle ilgili üyelerinin sıkıntı yaşadığını belirtti.

Bu ürünlerin Türkiye'de mağazasının bulunmadığını anlatan Baransel, "Yurt dışından bir yüzük aldınız sıkışıp bunu İzmir'de sattınız. Biz bu ürünü ucuza yada pahalıya almıyoruz o günkü fiyat neyse ondan alıyoruz. Kuyumcu bu malı tezgahına koyuyor, firmanın avukatları 'siz bunu satamazsınız' diyorlar. Polisle kuyumcuları basarak, yanlarında avukatla 'tazminat açacağız' diyorlar. Esnafın elindeki malı alıyorlar. Bu Türkiye ve İzmir esnafı için iyi bir şey değil. Altın dünyanın her yerinde geçerli bir maden." dedi.

Barensel, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin piyasalara olumlu yansıdığını kaydetti.