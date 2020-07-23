Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ederken, kuyumcular artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450 lirayı görebileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır'da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.

"DÜŞER DİYE BEKLENTİ İÇİNDE OLMAYIN"

Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi. Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425'i bulacağına ve eğer bu şekilde devam ederse yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağına inanıyorum. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.

"PATENTİ OLMAYAN ÜRÜN ALMASINLAR"

Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz. Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler. Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar."

Kaynak: İHA