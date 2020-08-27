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Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir

Altının 485'li rakamları gördüğünü ve ilerleyen zamanlarda bu rakamları geçeceğini belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, altında 600'lü rakamların gündeme gelebileceğini söyledi.

27.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:56

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, altınla ilgili son durumu ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Koronavirüsün ikinci dalgası söylentilerinin başlamasıyla birlikte altının 515'li rakamları gördüğünü belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, "Şu an biraz daha düştü. Aşı söylentileri, diğer haberler, ekonomideki verilerin biraz daha düzelmesiyle altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Ancak bizim izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın hem ülkemizde hem de yurt dışındaki tüm ülkelerde devam etmesi sebebiyle altın fiyatlarında yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz. Şunu da belirtmek istiyorum ki, altın fiyatlarını hiç kimse günü birlik düşünmesin. Altına yatırım, uzun vadede olan ve günlük yatırım yapılacak bir şey değildir. Özellikle 6 aylık veya bir yıllık bir süreçte altın yatırımı, her zaman yatırımcısına kazandırmıştır" dedi.

"485'Lİ RAKAMLARI GÖRDÜK, O RAKAMLARIN ÜSTÜNE KESİNLİKLE ÇIKACAK"

Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğine dikkat çeken Başkan Çakmacı, "Yani 485'li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak. Bunun hangi tarihte olacağını kestirmemiz mümkün değil. Karmaşık ortamlarda, ülkelerin ekonomik savaşları, savaş ve terör olayları, diğer olaylar altın fiyatlarında etkin rol oynuyor. Yaz sezonu itibariyle, malumunuz düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin olduğu bir dönem. Ancak virüsten dolayı vatandaş da bu merasimlere gitmiyor. Gitmediği için de ister istemez talep azaldı. Gurbetçi çekildi. Bu süreçte altına 10-15 günlük bir talep oluştu ama sonrasında tamamen bitti. Talep şu an sıfır noktasına gelmiş diyebilirim" şeklinde konuştu.

"ALTINDA 600'LÜ RAKAMLAR SÖYLENMEYE BAŞLADI"

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşın gram altına yöneldiğini aktaran Çakmacı, "Bir çeyrek altının 800 lira gibi rakamlara ulaştığı dönemde gelir düzeyi düşük vatandaş alamıyor. Bundan dolayı, yarım gramlara, bir gramlara ya da TL bazında takılara sebep oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürdü. Özellikle belirtiyorum, yıl başına kadar altın fiyatlarının 500'lü rakamları geçin dilimiz bile söylemek istemiyor. Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceğini hatta ve hatta 600'lü rakamlar söylenmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
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