Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, gibi sorular5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Kuyumcular Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

KUYUMCULAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Vatandaşlar bayram hazırlıklarına şimdiden başladı. Kurban Bayramı boyunca resmi tatil olduğu için kamu kurumları, devlet daireleri ve bankalar kapalı olacak.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü saat 13:00'dan sonra Kurban Bayramı tatili başlayacak. Bu kapsamda bankalar, kamu kurumları ve devlet daireleri yarım gün mesai yapacak.

5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyordu. Konuyla ilgili en net bilgiye ulaşıldı. Kamu kurumu olmaması nedeniyle kuyumcular özel günlerde açık olup olmama kararını kendisi veriyor. Arefe günü 13.00'ten sonra resmi tatil başlarken kuyumcuların açık olup olmayacağı dükkan sahibine bağlı oluyor.