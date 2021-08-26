Kuveyt Türk'ün 'Denetim Danışmanlık Dönüşüm' programına altın ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuveyt Türk'ün 'Denetim Danışmanlık Dönüşüm' programına altın ödül

Kuveyt Türk'ün 'Denetim Danışmanlık Dönüşüm' programına altın ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından düzenlenen Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri 2021'de, Kuveyt Türk Akademi, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarına yönelik düzenlediği 'Denetim, Danışmanlık, Dönüşüm (D3)' programıyla altın ödüle layık görüldü.

Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından düzenlenen Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri 2021'de, Kuveyt Türk Akademi, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarına yönelik düzenlediği 'Denetim, Danışmanlık, Dönüşüm (D3)' programıyla altın ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin En İyi İşvereni ödülünü 2021 yılında da kazanan Kuveyt Türk, ödül alan başarılı eğitim modelleriyle de öne çıkıyor. Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından düzenlenen Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri kapmasında geçtiğimiz yıl 10 farklı kategoride ödül alan Kuveyt Türk Akademi, Türkiye'den tek seferde en çok ödül kazanan kurumsal akademi olmuştu. Akademi, Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri 2021'de ise 'En İyi Yetenek ve Beceri Geliştirme Programı' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Akademi, altın ödüle, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarının gelişimi için özel olarak tasarladığı D3 (Denetim, Danışmanlık, Dönüşüm) programındaki başarısıyla layık görüldü.

Geleceğin müfettişlerine 18 ay süren özel eğitim

Verilen bilgiye göre, bankanın stratejik programları arasında yer alan D3 programı, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarının mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında başlatıldı. D3 yetenek programı kapsamında işe alınanlara, geleneksel müfettiş yardımcılığı işe alım programlarından farklı olarak bazı ek haklar sağlanıyor. 18 ay süren eğitim, adaptasyon, düşünme ve uzmanlaşma aşamalarından oluşan D3 programı, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek trendler doğrultusunda şekillenen bir yetenek ve beceri geliştirme programı olmasıyla da öne çıkıyor. Katılımcıların farklı alanlarda gelişimine odaklanan program kapsamında, işe yeni başlayanlara 7 iş günü simülasyon eğitimi, 57 iş günü sınıf eğitimi, 120 saat sanal sınıf eğitimi ve genel müdürlük/şube iş başı eğitimleri veriliyor. Katılımcılara, Veri Analisti Yetiştirme Programı'nda ileri düzey Microsoft Excel, PowerBI ve SQL eğitimleri verilerek bu alandaki trend konular hakkında gelişimleri desteklenmektedir.

Bankanın Teftiş Kurulu'na alınan personelin program boyunca iletişim, problem tanımlama ve çözme, iç denetimin önemini ve değerini artırma gibi birçok beceri ve yetkinliğinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. D3 programıyla çalışanlara banka tarafından finanse edilerek yüksek lisans yapma imkanı sunulurken, D3 Akademi ile de müfettiş yardımcılarına piyasanın önde gelen eğitim firmaları tarafından tasarlanmış özel eğitimler veriliyor. Müfettiş yardımcıları, programa özel dizayn edilen eğitim, gelişim ve sertifika programlarıyla kariyerleri süresince gelişimlerini sürdürme imkanı buluyor.

Akademi programları devam ediyor

Banka, 2017'de hayata geçirdiği Bankacılık Okulunu, geçtiğimiz aylarda Kuveyt Türk Akademi'ye dönüştürdü. Akademide, "hem akışta hem çevik" sloganıyla çalışanlara yönelik diğer alanlardaki eğitimler de tüm hızıyla devam ediyor. Mesleki ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin yanı sıra Gelişim Mutfağı kapsamında yürütülen eğitimleriyle ve özgün eğitsel tasarımlarıyla öne çıkan akademide, farklı eğitim metotlarıyla hazırlanan ve hibrit olarak kurgulanan 24 farklı gelişim yolculuğuyla çalışanların kariyer mimarisi destekleniyor. Kuveyt Türk Akademi, Veri Analisti Yetiştirme Programı, Veri Bilimcisi Yetiştirme Programı, Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı, Müşteri Deneyimi ve Tasarım Odaklı Düşünme gibi birçok eğitimle çalışanları geleceğin iş dünyasına hazırlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satıldı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hande Erçel Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuveyt Türk'ün 'Denetim Danışmanlık Dönüşüm' programına altın ödül - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.08.2021 09:53:34. #1.13#

title