Kutso Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) 7 Nisan'da yapılan seçimin ardından oluşan yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

KUTSO hizmet binasında Meclis Başkanı Fahri Özen başkanlığındaki toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Günay, dört yıllık görev süresinin sonunda 7 Nisan'da yapılan seçimde üyelerin tekrar kendilerine güvenerek görev verdiğini söyledi.

Başkanlık süresince bir çok yeni hizmete imza attıklarını kaydeden Günay, "Daha yapacak çok işimiz var. Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için elimizden gelen çabayı hep birlikte ortaya koyacağız." dedi.