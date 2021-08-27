Kütahya'da selden zarar gören köyün içme suyu isale hattı onarılıyor
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Kütahya'da selden zarar gören köyün içme suyu isale hattı onarılıyor

Kütahya'da selden zarar gören köyün içme suyu isale hattı onarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Merkez İlçeye bağlı Kozluca köyünde selden zarar gören köye içme suyu sağlayan kaptaj, drenaj ve ishale hattının onarımının ihale edildiği bildirildi.

Kütahya Merkez İlçeye bağlı Kozluca köyünde selden zarar gören köye içme suyu sağlayan kaptaj, drenaj ve ishale hattının onarımının ihale edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak incelemelerde bulunan Kütahya İl Özel İdare ekiplerince tesisin bir an önce eski haline getirilmesi için keşif ve metrajları çıkartıldı.

Daha sonra Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan kaptaj, drenaj ve ishale hattının yer teslimi 5 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, çalışmanın en kısa sürede tamamlanıp Kozluca köyünün su sıkıntısının giderilmesinin hedeflendiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da selden zarar gören köyün içme suyu isale hattı onarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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