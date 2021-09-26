Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi
PROFESYONEL lige 20 yıl sonra dönen Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu korudu.
PROFESYONEL lige 20 yıl sonra dönen Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu korudu. Sezona 52 Orduspor beraberliğiyle başladıktan sonra dün Çarşambaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 3'te 3 yapan Kuşadası, 4 haftayı 10 puanla zirvede geçti. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, takımını tebrik ederek, lig ve kupada yükselişlerini sürdürmek istediklerini dile getirdi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri