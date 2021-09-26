Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi

PROFESYONEL lige 20 yıl sonra dönen Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu korudu.

PROFESYONEL lige 20 yıl sonra dönen Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu korudu. Sezona 52 Orduspor beraberliğiyle başladıktan sonra dün Çarşambaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 3'te 3 yapan Kuşadası, 4 haftayı 10 puanla zirvede geçti. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, takımını tebrik ederek, lig ve kupada yükselişlerini sürdürmek istediklerini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor

Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Esra Erol Amelia Hamlin
Spor Balotelli Muslera Mesut Özil Bülent Uygun Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Sergen Yalçın Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuşadasıspor liderlik koltuğunu sevdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:35:27. #1.17#