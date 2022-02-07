Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı, Eşber Okayer - Spor
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Kuşadasıspor'da Erman Kılıç'la yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, teknik direktör Erman Kılıç ile yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, teknik direktör Erman Kılıç ile yollarını ayırdı. Kulübe verdiği emek için Kılıç'a teşekkür ettiklerini belirten Başkan Alim Emiroğlu, "Yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Hafta sonu Bitexen Düzcespor ile evimizde oynayacağımız karşılaşmaya kadar takımı emanet edeceğimiz ismi belirleyeceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.

Kuşadasıspor, 38 yaşındaki Erman Kılıç'la çıktığı 9 maçta sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon daha önce Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştıran Kılıç, futbolculuk kariyeri boyunca Bergama Belediyespor, Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi kulüplerin formalarını giymişti.


- Kuşadası

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor

Futbol Federasyonu, Erman Kılıç, Spor, Haber

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