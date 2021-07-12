Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu
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Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu

Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü mağlup eden Kuşadası Gençlik Spor, 20 yıl aradan sonra profesyonel lige çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü mağlup eden Kuşadası Gençlik Spor, 20 yıl aradan sonra profesyonel lige çıktı. Denizli'den Kuşadası'na şampiyon olarak dönen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Kuşadası Gençlik Spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada Aliağa Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükseldi. Siyah-beyazlı ekibin 20 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige adım atması Kuşadası'nda büyük sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı final maçını, Kemal Arıkan Caddesi'ne kurulan dev ekrandan taraftarlarla beraber izledi. Kuşadası'na şampiyon olarak gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar kent girişinde coşkuyla karşıladı. Oyuncular ile teknik heyet üstü açık araçla konvoy eşliğinde şampiyonluk turu attı. Turun ardından, Atatürk Bulvarı üzerinde meşaleler yakılarak kutlama yapıldı.

"Kentimize armağan ediyoruz"

Kuşadası Gençlik Spor'un elde ettiği başarıyı kutlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu sezon yetki ve imkanlarımız dahilinde tüm gücümüzle takımımızın yanında olduk. Kentimiz takımına inandı ve güvendi. Futbolcularımız yüreklerini ortaya koydu. Kuşadası Gençlik Spor'un elde ettiği başarıyı kentimize hediye ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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