Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci
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Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci

Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun bir aradan sonra kruvaziyer açılması ile ilk geminin limana yanaşması sevinçle karşılandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun bir aradan sonra kruvaziyer açılması ile ilk geminin limana yanaşması sevinçle karşılandı.

Pandemi sonrası ilk yolculu kruvaziyer gemisi olarak Rus Seyahat Acentaları, blogger ve fenomenlerden oluşan 450 yolcusu ile Mısır'dan Ege Port Kuşadası Limanına yanaşan geminin yolcularının tümüne ilk karşılamada, Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan tanıtım materyallerinden oluşan birer çanta hediye edildi.

Uzun bir aradan sonra gelen geminin karşılama seremonisinde, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından gemi kaptanları ve işletmeci firma yetkililerine de Kuşadası Prestij kitabı hediye edildi.

Seremoniye katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem; Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, kruvaziyer gemisi Blue Sapphire'i işleten Selectum Blu Cruises CEO'su Necdet Uçarlar ve Anex Tour Kruvaziyer Operasyon Direktörü Kunter Kurtoğlu ile bir araya geldi. Pandemi nedeniyle duran kruvaziyer gemilerinin tekrar gelmeye başlamasından mutluluk duyduklarını söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Uzun bir aradan sonra ilçemize gelen sezonun ilk gemisi tüm Kuşadası için hayırlı ve bereketli olsun. Bugün limanımızda gemi görmenin sevincini yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar limanımıza 13 sefer yapması planlanan geminin, zorlu geçen iki yıl sonrası esnafımızın yüzünüzü güldürmesini umuyoruz" dedi. Akdoğan; geminin işletmeci firma yetkililerine, Kruvaziyer gemilerin Kuşadası limanına gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve takipçi sayısı milyonu geçen sosyal medya sayfalarından, doğru hedeflere sponsorlu çıkarak kruvaziyer turizme tanıtım desteği vereceklerini söyledi. - AYDIN

Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci
Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci
Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci
Kuşadası'nda Kruvaziyer sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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