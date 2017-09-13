Kurutmalık Sarılop İncir Hasadı Yapıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde beş yıl önce oluşturulan bahçede 'kurutmalık sarılop incir' çeşidinin hasadı yapıldı.



Kahramanmaraş'ta çiftçilerin önemli geçim kaynaklarının başında gelen incir farklı lezzetlerde de üretilmeye başlanıldı. Kurutmalık sarılop incir, dalında kendiliğinden kuruduktan sonra hasadı yapılarak tüketiciye sunuluyor. Özellikle Aydın'da yetiştirilen incir çeşidinin, Kahramanmaraş'ta da çiftçiler tarafından üretilmesi hedefleniyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, incir üretiminde Kahramanmaraş'ın ikliminin elverişli olduğunu belirterek, "Hem iç piyasada, hem de dış piyasa için üretim potansiyelimizi artırmak istiyoruz" dedi.



Burada 5 yıl önce daha çok ticari değeri olan kurutmalık sarılop incir çeşidiyle deneme bahçesi kurduklarını belirten Emiralioğlu, "Burada bahçemiz artık verime yattı, çiftçimiz de şu anda artık hasat edip ürünlerini satmaya başladı. Buradaki durumu, bu çeşidin özelliklerini Kahramanmaraş'taki diğer çiftçilerimizle bu işi yapmaya aday üreticilerimizle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.



Şu anda Kahramanmaraş'ta yaklaşık bin dönümlük alanda incir üretimi yapıldığını kaydeden Emiralioğlu, "Ama bunların bir kısmı tarla kenarlarında sınır şeklinde ve daha çok kişisel ihtiyaçlar için yapılıyor. Gün geçtikçe bunu artık, ticari hale getirip hem iç piyasa, hem de dış piyasa için üretim potansiyelimizi arttırmak istiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ