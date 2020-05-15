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Kuru sarımsak hasadı başladı

Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı Korona virüs ile mücadele sürerken Gaziantep'in Araban Ovazı'nda kuru sarımsak hasadına başlandı.

Kuru sarımsak hasadı başladı
15.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:23

Kuru sarımsak hasadı başladı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı

GAZİANTEP - Korona virüs ile mücadele sürerken Gaziantep'in Araban Ovazı'nda kuru sarımsak hasadına başlandı.

Araban ilçesinde yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağının bu yılki ilk hasadı Dünya Çiftçiler Günü'nde yapıldı. Ramazan ayı, aşırı sıcaklar ve korona virüse rağmen tarlada çalışan işçiler, topladıkları sarımsakları ise tarla ortasında üst üste dizerek, tepecikler oluşturuyor. Gaziantep Milletvekil Mehmet Erdoğan da, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışan işçileri yalnız bırakmadı.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, kalite olarak Kastamonu'nun Taşköpqrü sarımsağını geçen Araban sarımsağının geçen yıl üretim miktarı açısından da Taşköprü sarımsağını geçtiğini kaydetti. Araban Ovası'nın verimine de dikkat çeken Milletvekili Erdoğan, "Sarımsakta Türkiye'de birinci sıraya ulaşan Araban sarımsağı, gerek aroması olarak gerek kalitesi olarak, tabi bundan önce Kastamonu Taşköprü sarımsağıydı. Taşköprü sarımsağı da kaliteli ve iyi bir sarımsak, ama bizde Araban olarak boş durmadık buradaki çiftçilerimiz ziraat odası başkanlarımızın burada yönlendirmeleriyle sarımsak ekimine başlandı. Geçen yıl sarımsakta rekoltede Araban birinci sırada yer aldı. Ardıl Barajı bu bölgenin 50 yıllık hasretiydi, şimdi sırada Çat Barajı ve Harmancık Barajı var. Bunu da yaparsak bu bölgenin tamamı dünyanın sarımsağını karşılar" diye konuştu.

Çiftçilere Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yanı sıra Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehitkamil İlçe Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Oğuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur, Karkamış İlçe Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, Yavuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Araban İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve Arabanlı sarımsak üreticileri eşlik etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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