Bursaspor, Chelsea'li Kurt Zouma'yı Kiralamanın Peşinde

Bursaspor'da seçim sürecinin sonlanması ve teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşılmasının ardından sıra transfere geldi.

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Yeşil-Beyazlılarda gündeme Chelsea'li Kurt Zouma geldi.

STOKE CITY'DE 34 MAÇTA OYNADI

23 yaşındaki Fransız stoper geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık geçirmiş ve 34 maçta forma şansı bulmuştu.

İngiliz basınında yer alan habere göre Bursaspor, Fransız kuleyi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda adı Galatasaray ile de anılan Zouma'yla Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtiliyor.