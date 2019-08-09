KÜRESEL VERİ PANORAMASI

09.08.2019 17:17

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

GSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 yükseldi.

Çin

Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.

Üretici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 0.3 düştü.

AVRUPA

Almanya

Ticaret dengesi Haziran ayında, aylık bir değişim göstermeyerek 18.1 milyar euro fazlada sabit kaldı.

İhracat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.

İthalat Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.5 arttı.

Fransa

Sanayi üretimi Haziran ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.0'lik artış sonrasında, yüzde 2.3 düştü.

Birleşik Krallık

GSYH yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşerken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.

Sanayi üretimi Haziran ayında, aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 0.6 düştü.

İmalat üretimi Haziran ayında, aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.4 düştü

Ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 2.002 milyar sterlinlik açıktan sonra, 7.009 milyar sterlin açık verdi.

ABD

Üretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.7 yükseldi.

Çekirdek üretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.1 düşerken, yıllık yüzde 2.1 yükseldi.

Kaynak: DHA