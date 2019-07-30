KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günüaçıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaJaponya Merkez Bankası politika faizini - yüzde 0.1'de sabit tuttu.
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü
açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Japonya Merkez Bankası politika faizini - yüzde 0.1'de sabit tuttu.
Sanayi üretimi Haziran ayında aylık yüzde 3.6 ve yıllık yüzde 4.1 düştü.
İşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 2.4 düzeyinden, yüzde 2.3 düzeyine geriledi.
AVRUPA
Fransa
Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0.3 büyüme sonrasında, yüzde 0.2 büyüdü.
Tüketici harcamaları Haziran ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.
Almanya
Tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.
Gfk tüketici güveni, Ağustos ayı için, Temmuz ayındaki 9.8 puandan, 9.7 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Tüketici güven endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında 6.6 puan düştü.
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 103.3 puandan, 102.7 puana geriledi.
ABD
Kişisel gelirler Haziran ayında, Mayıs ayında göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.4 arttı.
Kişisel harcamalar Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında yüzde 0.3 arttı.
Bekleyen konut satışları Haziran ayında aylık yüzde 2.8 ve yıllık yüzde 1.6 arttı.