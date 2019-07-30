KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Japonya Merkez Bankası politika faizini - yüzde 0.1'de sabit tuttu.

Sanayi üretimi Haziran ayında aylık yüzde 3.6 ve yıllık yüzde 4.1 düştü.

İşsizlik oranı Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 2.4 düzeyinden, yüzde 2.3 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Fransa

Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0.3 büyüme sonrasında, yüzde 0.2 büyüdü.

Tüketici harcamaları Haziran ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.3'lük artış sonrasında, yüzde 0.1 düştü.

Almanya

Tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.

Gfk tüketici güveni, Ağustos ayı için, Temmuz ayındaki 9.8 puandan, 9.7 puana geriledi.

Euro Bölgesi

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 7.2 puanlık düşüş sonrasında 6.6 puan düştü.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 103.3 puandan, 102.7 puana geriledi.

ABD

Kişisel gelirler Haziran ayında, Mayıs ayında göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.4 arttı.

Kişisel harcamalar Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında yüzde 0.3 arttı.

Bekleyen konut satışları Haziran ayında aylık yüzde 2.8 ve yıllık yüzde 1.6 arttı.

Kaynak: DHA