KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

Üretici fiyat endeksi Haziran ayında eksi yüzde 0.2 olan beklentinin üstünde, yüzde eksi 0.5 düştü.

Tüketici güveni Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemindeki 101 düzeyinin üzerine çıkarak 102 puan oldu.

Kaynak: DHA