KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Yabancıların Japon hisse senetleri satışları 12 Temmuz haftasındaki 93.1 milyar yenden, 19 Temmuz haftasında 110 milyar yene yükseldi.

Yabancıların Japonya'daki yatırımları 12 Temmuz haftasındaki 949.6 milyar yenden, 19 Temmuz haftasında 1,027 milyar yene yükseldi.

AVRUPA

Almanya

IFO iş iklimi anketi Haziran ayındaki 97.5 puandan Temmuz ayında 95.7 puana geriledi.

- IFO beklentiler anketi Temmuz ayında 92.2 puanda kalarak 94.0'lık beklentiyi karşılayamadı.

IFO durum değerlendirmesi anketi Haziran ayındaki 101.1 puandan Temmuz ayında 99.4 puana geriledi.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faiz oranını, marjinal fonlama faizlerini ve gösterge faiz oranınını sırasıyla yüzde eksi 0.4, yüzde 0.25 ve yüzde 0.0'da sabit tuttu.

ABD

Toptan satış stokları Mayıs ayında yüzde 0.4'lük artış sonrasında Haziran ayında yüzde 0.2 arttı.

Dayanıklı tüketim malı siparişleri Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 2.3'lük düşüş sonrasında, yüzde 2.0 arttı.

Mallar ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 75.05 milyar dolarlık açık sonrasında, 74.17 milyar dolar açık verdi.

İşsizlik başvuruları 19 Temmuz haftasında, 12 Temmuz haftasındaki 216 bin kişiden, 206 bin kişiye geriledi.

Devam eden işsizlik başvuruları 12 Temmuz haftasında, 5 Temmuz haftasındaki 1.689 milyon kişiden, 1.676 milyon kişiye geriledi.

Kaynak: DHA